Gernsbach: Selbstgebastelte Brandflasche fliegt in Hinterhof

Jugendliche haben am Donnerstag in Gernsbach mutmaßlich gefährliches Material zusammengemischt. Später warfen sie auch noch mit Steinen um sich.

Zwei Jugendliche und ein Kind sollen am Donnerstag gegen 15.30 Uhr eine selbstgebastelte Brandflasche in einen Gernsbacher Hinterhof geworfen haben. Das Gemisch entzündete sich auf dem Grundstück in der Bleichstraße jedoch nicht, teilte die Polizei mit.

Anwohner nehmen Verfolgung auf

Anschließend seien Anwohner den mutmaßlichen Täter in Richtung Bahnhof hinterhergerannt. Laut der Mitteilung warfen die Jugendlichen mit Steinen, um die Verfolger abzuschütteln.

Später stellte die Polizei die Dreiergruppe dann am Bahnhof. Verletzte gab es aktuellen Informationen zufolge nicht.