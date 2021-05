Große Zahl an Sachschäden im Murgtal

Gernsbach bleibt Hotspot beim Thema Vandalismus

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist die Zahl der registrierten Sachbeschädigungen in Gernsbach deutlich höher als etwa in Gaggenau. Dort stimmt die aktuelle Entwicklung nachdenklich: In der Innenstadt sind wieder Jugendbanden unterwegs.