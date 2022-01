Gernsbach: Igelbachstraße am Sonntag nach Fahrzeugbrand gesperrt

Ein Fahrzeug hat am Sonntagnachmittag in Gernsbach während der Fahrt Feuer gefangen. Die Igelbachstraße musste für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

Nach Angaben der Feuerwehr war das Auto vermutlich wegen eines technischen Defekts gegen 15.15 Uhr während der Fahrt in Brand geraten. Die Insassen konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen, beim Eintreffen der Gernsbacher Feuerwehr stand das Fahrzeug jedoch bereits in Flammen.

Ein Atemschutztrupp brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Um ein Einlaufen des Löschwassers in die Murg zu verhindern, wurde dieses von einer Spezialfirma aufgenommen. Danach wurde die Fahrbahn gereinigt. Neben zwölf Einsatzkräften der Feuerwehr waren zudem auch der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Die Igelbachstraße musste für mehr als zwei Stunden zwischen der Stadtbrücke und der Loffenauer Straße voll gesperrt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.