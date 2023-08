Frau ignoriert in Gernsbach Durchfahrverbot und kollidiert mit Radfahrer

Ein 70-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstagvormittag leicht verletzt, nachdem er auf einer Brücke in Gernsbach von einem Auto gestreift wurde.

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag in Gernsbach mit einem Auto kollidiert. Die Polizei teilte mit, dass der Mann gegen 10.45 Uhr auf der Straße Weinauer Hof von Gernsbach kommend in Richtung Gaggenau-Hörden fuhr.

Autofahrerin hatte Durchfahrtverbot missachtet

Beim Auffahren auf die dortige Brücke streifte ihn der Seitenspiegel eines Pkw. Die 40-jährige Fahrerin des Autos hatte zuvor ein Durchfahrverbot ignoriert und war auf die Brücke gefahren. Durch den Aufprall stürzte der 70-Jährige und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Einsatzkräfte führten vor Ort die medizinische Erstversorgung durch.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht geklärt.