Unbekannte brechen in ein Jugendhaus in Gernsbach-Reichental ein

Ein Jugendhaus in Gernsbach-Reichental ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, in ein Jugendhaus in Gernsbach-Reichental eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, war die Einrichtung in der Auwiesenstraße beim Festplatz Reichental betroffen.

Die Einbrecher hebelten gewaltsam die Holztür auf und entwendeten im Inneren eine Geldkassette. Außerdem verschafften sich die Unbekannten Zutritt in einen Bauwagen gegenüber des Jugendhauses und stahlen ein Tablet.

Polizeiposten Gernsbach bittet um Hinweise

Das entstandene Diebesgut beläuft sich auf rund 400 Euro. Personen, die in dem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gernsbach in Verbindung zu setzen.