Reichental gedenkt der Opfer der Brandkatastrophe in Trauergottesdienst

Die Brandkatastrophe mit drei toten Kindern war einer der schwärzesten Tage für den Gernsbacher Stadtteil Reichental. Am Trauergottesdienst für die Opfer nehmen auch deren Eltern teil.

Sie werden fehlen. In der Familie, im Kindergarten, der Schule und an ihrem Wohnort im Gernsbacher Stadtteil Reichental. Drei Kinder im Alter von vier, acht und 14 Jahren haben den verheerenden Brand im ehemaligen Gasthof „Grüner Baum“ in der Nacht zum 13. April nicht überlebt.

Mit einem liebevoll gestalteten Trauergottesdienst nehmen am Samstagabend viele Einsatzkräfte, Bürger, Politiker aber auch die Eltern Abschied. Das jüngste ihrer drei überlebenden Kinder haben sie bei sich.

„Mir fallen die Worte ganz schwer“, sagt der rumänische Pfarrer Laurentius Bacchila. Die Fassungslosigkeit ist ihm deutlich anzumerken, als er aus der Reihe der Geistlichen unterschiedlicher Konfessionen vortritt.

Für jedes Opfer leuchtet eine Kerze in Reichentaler Kirche St. Mauritius

Den Eltern der im Feuer umgekommenen Kinder blickt er über Kerzen, Rosen und Fotos hinweg in die Augen. Gemeinsam mit seinen Amtskollegen entzündet er an den mächtigen Kerzen auf dem Altar drei kleinere Exemplare.

Eine nach der anderen. Nur der Name des jeweiligen Opfers wird dabei ausgesprochen. Ansonsten herrscht für einen Moment in dem vollen Gotteshaus, das mächtig über Reichental thront, Schweigen.

Auch viele Rettungskräfte nehmen am Trauergottesdienst teil

Abordnungen der Feuerwehr in Ausgehuniform haben sich eingefunden. Auch Träger von Warnwesten des DLRG, des DRK sowie viele blauen Jacken der Mitglieder der Krisenintervention füllen die Reihen der Bänke der katholischen Kirche des Höhenstadtteils mit rund 650 Einwohnern.

Trotz der vielen Menschen, die sich in St. Mauritius versammelt haben, um Anteilnahme zu zeigen und um Abschied zu nehmen, herrscht Stille. Auch als der Trauergottesdienst mit erheblicher Verspätung beginnt, bleibt es eindrucksvoll ruhig.

Leises Raunen ist zu vernehmen, als die Eltern der beim Brand ums Leben gekommenen drei Kinder eintreten, begleitet von der Krisenintervention. Darüber hinaus scheint es, als habe die große Erschütterung über das unbegreiflich Scheinende die Menschen nach wie vor fest im Griff.

Dazu tragen letztlich auch die ausgewählten Musikstücke bei. Etwa Dietrich Bonhoeffers später vertontes Gedicht, mit dem er im Dezember 1944 in Gestapo-Haft, wenige Monate vor seiner Hinrichtung, Hoffnung verbreitete auf alles, was da kommen mag.

„Von guten Mächten treu und still umgeben“ singt die Gemeinde mit. Immer wieder sind fröhliche Laute aus der ersten Reihe zu hören. Dort sitzt das jüngste Kind der Familie bei den Eltern und signalisiert damit, dass es mit zwei Brüdern die Brandkatastrophe überlebt hat.

Geistliche wollen den Eltern Trost spenden

Worte des Trostes zu finden fällt in dieser Situation auch den Geistlichen schwer. Neben dem Pfarrer der Rumänisch-Orthodoxen Kirche aus Rastatt, Ioan Daniel Reisinger, sind es Pfarrer Markus Moser, die Pfarrerinnen Margarete Eger und Christine Wächter sowie Diakonin Lea Gessler. „Lasset die Kinder zu mir kommen“, zitiert Pfarrer Bacchila die Worte Jesu.

Auch Gernsbachs Bürgermeister Julian Christ richtete sich an die Gemeinde. „Bei allen Spekulationen zur Brandursache beklagen wir den Tod von drei Kindern, die noch am Anfang ihres Lebens standen. “

Gernsbacher Bürgermeister würdigt Einsatz der Helfer

Er bringt bei dieser Gelegenheit nochmals seinen hohen Respekt für die mehr als 300 Rettungskräfte zum Ausdruck. „Sie haben alles gegeben!“ Viele seien auch über ihre Kräfte hinaus im Einsatz gewesen. „Gernsbach trägt Trauer. Reichental trägt Trauer“, sagt der Bürgermeister.

Nun muss das Leben nach dem schweren Schicksalsschlag irgendwie weitergehen. Die fünf überlebenden Mitglieder der Familie leben derzeit in der Unterbringung. Eine Wohnung zu finden, das wäre jetzt sehr wichtig, wünscht Ioan Daniel Reisinger von der Rumänisch-Orthodoxen Gemeinde für die Familie.