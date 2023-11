Eine Bushaltestelle in Gernsbach ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem bislang unbekanntem Täter beschädigt worden.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Igelbachstraße in Gernsbach eine Bushaltestelle beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Sachschaden auf ungefähr 1.000 Euro.

Unbekannter zerstört Glaselement

Der Täter beschädigte mutwillig ein Glaselement an dem Wartehäuschen. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.