Gernsbach: Streit zwischen zwei Männern endet mit Körperverletzung

Bei einer Auseinandersetzung wegen eines Fahrrades kam es am Sonntagnachmittag in Gernsbach zu Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun.

Zwischen zwei Männer kam es am Sonntagmittag in der Igelbachstraße in Gernsbach zu einem Streit mit gegenseitiger Körperverletzung. Wie die Polizei mitteilte, haben sich die zwei Beteiligten gegen 15 Uhr um das Besitzverhältnis eines Fahrrads gestritten.

Der Streit eskalierte und die Kontrahenten gingen aufeinander los. Zusätzlich seien nach Angaben der Polizei vier weitere Personen in die Auseinandersetzung involviert gewesen. Die genauen Abläufe des Vorfalles sind nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens.