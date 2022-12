Das Sanierungsgebiet Altstadt II in Gernsbach stößt auf große Nachfrage bei Hausbesitzern. Probleme gibt es bei den denkmalgeschützten Altbauten aber bei den Möglichkeiten, energetisch sinnvolle Heizsysteme zu installieren. Experten schlagen jetzt vor, den Aufbau eines Wärmenetzes zu untersuchen.

Wärmenetz am sinnvollsten

Am städtebaulichen Erneuerungsgebiet Altstadt II herrscht reges Interesse. Schon in diesem ersten Jahr des bis 2030 laufenden Förderprogramms gibt es mehr als 20 private Anfragen für Gebäudesanierungen. Das bedeutet viel Arbeit für die STEG (Stadtentwicklung GmbH Stuttgart).

Sie führt im Auftrag der Stadt das erste unverbindliche (und kostenlose) Beratungsgespräch. Eins der Hauptthemen dabei: Wie kann man sein denkmalgeschütztes Haus energetisch fit machen für die Zukunft? „Das ist immer etwas kritisch“, weiß Alexander Vincent. Nicht das Gespräch, sondern die Lösung.

Der Energieberater im Stadterneuerungsteam der STEG betont, dass eine Förderung grundsätzlich nur dann möglich ist, wenn eine umfassende und ganzheitliche Sanierung erfolgt. Es geht zum Beispiel nicht, nur die Fenster auszutauschen. Drei Gewerke müssen es mindestens sein, um in den Genuss von Fördergeldern über das Programm zu kommen.

20 Anfragen für private Gebäudesanierungen

Um seinen Altbau energetisch auf den neuesten Stand zu bringen, ist bei vielen eine neue Heizung erforderlich. Ab 1. Januar 2025 dürfen auch bei Erneuerungen im Altbaubereich aber nur noch Systeme eingebaut werden, die mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist bei vielen Häusern in der Gernsbacher Altstadt gar nicht möglich, weiß Vincent.

Einzige Ausnahme: der Aufbau eines Nahwärmenetzes. „Das ist mit Sicherheit die sinnvollste, aber auch die aufwendigste Lösung“, bestätigt Frank Friesecke. Der Prokurist und Geschäftsfeldleiter für Stadtentwicklung bei der Steg nennt überhaupt nur drei Varianten, die bei der unter Ensembleschutz stehenden Gernsbacher Altstadt in Frage kämen: Die alten Heizsysteme (Öl, Gas, Pellets) so lassen, wie sie sind („das wollen weder die Eigentümer noch wir“), die Installation von Wärmepumpen („das ist oft aber verdammt schwierig – wo sollen die denn hin?“) und eben ein Wärmenetz.

Über die Möglichkeit, letzteres in die weitere Ausgestaltung des Sanierungsgebiets einzubinden, wolle die STEG gerne mit der Verwaltung, dem Gemeinderat und den Hausbesitzern diskutieren, sagt Friesecke. Er spricht dabei von der „energetischen Optimallösung“. Sollte dieses „Best of“ in Betracht gezogen werden, müsse man sich aber sputen: Alleine die Konzepterstellung dauert etwa ein Jahr, gibt der Experte zu bedenken. Unabhängig davon betont der Geschäftsfeldleiter, dass man bei der STEG mit der Resonanz auf das Sanierungsgebiet Altstadt II sehr zufrieden sei.

Das sei gerade in diesen schwierigen Zeiten nicht selbstverständlich, sagt Friesecke. Andererseits sei es nachvollziehbar, dass Hausbesitzer jetzt versuchen, ihren Energieverbrauch zu senken. Dafür gebe es auch in der Altstadt entsprechende Möglichkeiten. Alexander Vincent nennt etwa die Dämmung des Dachs („das geht auf jeden Fall“) oder die denkmalgerechte Neugestaltung der Fachwerkfassade.

Energiekrise verändert Situation drastisch

Wie wichtig der Stadt Gernsbach die Verbesserung der Wohnverhältnisse durch nachhaltige Modernisierung der Gebäude im Bestand ist, zeige der vom Gemeinderat festgelegte Höchstfördersatz, der bei 75.000 Euro liegt. „Das ist vergleichsweise viel“, so Friesecke. Konkret ist im Sanierungsgebiet bis jetzt aber erst eine Sanierungsvereinbarung getroffen worden.

Dabei handelt es sich um ein bisher leer stehendes Gebäude in der Storrentorstraße, das wieder nutzbar gemacht werden soll. Dort könne eine Wärmepumpe installiert werden. Friesecke ist sich sicher, dass bald weitere Privatprojekte eingetütet werden. Weniger optimistisch ist diesbezüglich Peter Torchalla.

200.000 Euro für Altstadtmöblierung Das Sanierungsgebiet: Der Schwerpunkt des Sanierungsgebiets Altstadt II liegt auf den Bereichen Wohnen, Qualität der Altstadt und Verkehr. Es werden sowohl private als auch kommunale Maßnahmen gefördert. Die Laufzeit beträgt neun Jahre (bis 2030). Sie kann bei Bedarf aber um ein oder zwei Jahre verlängert werden. Im jüngsten Sachstandsbericht im Gemeinderat wertete Bürgermeister Julian Christ (SPD) die mehr als 20 Anfragen von privater Seite, die bei der Stadt bislang eingegangen seien, als Bestätigung für die Initiative von Verwaltung und Gemeinderat, das Sanierungsprogramm aufzulegen. Auf kommunaler Seite sollen in dessen Rahmen 2023 die Möblierung der Altstadt (200.000 Euro) und die Parkierung auf dem Färbertorplatz (225.000 Euro) sowie 50.000 Euro für Fachplanungen, Bauschilder und Öffentlichkeitsarbeit eingestellt werden. Finanzierung: Über die Finanzierung des Förderprogramms muss der Gemeinderat aber noch entscheiden. Jüngst hat es diesbezüglich schon kritische Anmerkungen gegeben. So von der Freien Bürgervereinigung, die sich über die recht hohe Summe für die Parkierung wunderte und im Hinblick auf das angestrebte Parkdeck auf dem Färbertorplatz eine kostengünstigere Zwischenlösung forderte. Und von der CDU kam der Hinweis, die Summe für die privaten Sanierungsvorhaben nach Möglichkeit noch aufzustocken. Der Bürgermeister sagte, dass im Zuge der Haushaltsdebatte noch Änderungen möglich seien. Kritik: Beim Sachstandsbericht zum Sanierungsgebiet Altstadt II äußerten Freie Bürger und CDU auch Kritik an der Fußgängerzone. Uwe Meyer erwartet eine Evaluation der bisherigen Erfahrungen, bevor man weitere Gelder in das Projekt steckt. Zudem monierte der Fraktionsvorsitzende der FBVG, dass die Bodenschwellen auf Höhe der Metzgerei Decker und am Eiscafé Fran Rosa ohne Zustimmung des Gemeinderats installiert worden sind. „Dem hätten wir nicht zugestimmt.“ Selbiges gilt für die CDU, für die Stadtrat Volker Hildenbrand von mehreren Stürzen berichtete, die im Zusammenhang mit den Schwellen lägen. „Zum Glück ist da noch nichts Schlimmeres passiert.“ Bürgermeister Julian Christ versicherte, die Stadt habe sich bezüglich der Verkehrssicherungspflicht beraten lassen – sie sei gegeben.

„Es ist gut gemeint, was die Stadt dort zusammen mit der Steg geplant hat“, findet der Geschäftsführer der Firma Heim & Wert Immobilien GmbH, der selbst Eigentum im betreffenden Sanierungsgebiet Altstadt II hat. Torchalla gibt aber zu bedenken, dass die Energiekrise die Situation in der Altstadt zuletzt drastisch verändert habe. „Nach den letzten neun Monaten sollte man sich deshalb hinsetzen und darüber sprechen, ob das Sanierungsgebiet so noch Sinn macht. Ich meine: Nein!“

Das erklärt der Immobilienexperte aus Gernsbach wie folgt: „Fast jeder Hausbesitzer in der Altstadt ist gleichzeitig Vermieter. Die Situation hat sich so entwickelt, dass die Mietrenditen langfristig fallen werden. Dadurch verlieren die Häuser ja automatisch auch an Wert. Gleichzeitig steigen die Darlehenszinsen (mittlerweile das drei- bis vierfache wie vor einem Jahr).

Dies alles führt dazu, dass der größte Teil der Altstadteigentümer, Investitionen, die nicht unbedingt sein müssen, verschiebt oder einfach bleiben lässt.“ Zudem moniert Torchalla, dass die Bedingungen, die an die Zuschüsse geknüpft sind, teilweise zu streng seien. So müssten zum Beispiel je Gewerk drei Angebote vorgelegt werden. Man könne heute aber froh sein, überhaupt ein Angebot pro Gewerk zu bekommen.