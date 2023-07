Unbekannter verursacht Unfall in Gernsbach und flüchtet anschließend

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 12. Juli, einen Unfall mit etwa 1.000 Euro Sachschaden in Gernsbach verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 12. Juli, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15 Uhr beim Rangieren einen Unfall mit etwa 1.000 Euro Sachschaden im Badhausweg in Gernsbach verursacht.

Nach Angaben der Polizei beschädigte die Person einen auf einer Parkfläche ordnungsgemäß abgestellten Wagen vor einem Anwesen. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 telefonisch zu melden.