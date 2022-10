Gernsbacher Anwohner kritisiert Bauprojekt in Faltergasse

Das geplante Bauvorhaben in der Gernsbacher Faltergasse sehen auch mehrere Stadträte kritisch. Einer spricht von einer „topografisch ganz schwierigen Lage“ für das Projekt.

In der Gernsbacher Faltergasse am Rande der Altstadt sollen vier Doppelhäuser und eine Tiefgarage entstehen. Einem entsprechenden Bebauungsplanentwurf stimmte der Gemeinderat am Montag mehrheitlich zu (13 Stimmen dafür, zehn Gegenstimmen).

Doch Stadträte und ein Anwohner aus der Faltergasse äußern Bedenken. Patrick Bandel betont in der Bürgerfragestunde: „Das Projekt ist kaum umsetzbar.“

Die einzige Zufahrtsmöglichkeit, die Faltergasse, sei sehr eng und „wir haben nicht mal einen Gehweg“. Er befürchtet auch, dass die denkmalgeschützten, alten Gebäude vor Ort beschädigt würden, wenn schweres Gerät die Gasse hinauffahre und Erschütterungen verursache.

CDU-Stadtrat Stefan Eisenbarth spricht von einer „topografisch ganz schwierigen Lage“. Zudem schaffe man in Gernsbach bereits an vielen Stellen Wohnraum – allein 80 Wohnungen würden auf dem Pfleiderer-Areal entstehen, weitere 120 seien im Wohnpark „Am Sonnenrain“ entstanden. „Das müsste doch mal ausreichen“, so Eisenbarth.

Freie Bürger in Gernsbach: Neuer Wohnraum ist wichtig

Uwe Meyer, Fraktionssprecher der Freien Bürgervereinigung, entgegnet, dass weiterer Wohnraum wichtig sei. Die Doppelhäuser, die im rückwärtigen Bereich der Grundstücke Faltergasse 2 und 6 geplant sind, befürwortet er grundlegend.

Allerdings befürchtet er durch die vier nagelneuen Gebäude möglicherweise negative Auswirkungen auf die Erscheinung der Altstadt.

Eine entsprechende Visualisierung hätte sich auch SPD-Fraktionssprecherin Irene Schneid-Horn gewünscht. „Der Ensembleschutz ist nämlich sehr wichtig.“ Gerade deshalb, weil für die Erschließung der Doppelhäuser schon das denkmalgeschützte Haus Faltergasse 6 abgerissen werden solle.

Bürgermeister Julian Christ (SPD) sicherte schließlich auf Anregung Meyers zu: In den städtebaulichen Vertrag werde mit aufgenommen, dass die verbleibenden historischen Gebäude der Faltergasse künftig denkmalgerecht zu sanieren seien.

Im nächsten Schritt des Bauprojekts soll nun die frühzeitige Beteiligung der Bürger und der Träger öffentlicher Belange stattfinden.