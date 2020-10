Gernsbacher Jung-Gemeinderätin: „Manchmal frage ich mich, wer hier die 23-Jährige ist“ 

Emelie Knöpfle: Emelie Knöpfle wurde am 1. Oktober 1997 in Baden-Baden geboren. Nach dem Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gernsbach absolvierte sie bei der Sparkasse Rastatt-Gernsbach eine Ausbildung zur Finanzassistentin. Knöpfle ist SPD-Mitglied und wurde im Mai 2019 mit 21 Jahren in den Gernsbacher Gemeinderat gewählt. Sie ist Juso-Kreisvorsitzende und bei der Landtagswahl 2021 Ersatzkandidatin von Jonas Weber im Wahlkreis Rastatt.