Gernsbacher Schulsozialarbeiter über Schule im Lockdown: Motivation von Schülern sinkt

Einen „Schulbesuch ohne Maske und das Lernen mit Freunden“ wünschen sich Gernsbacher Schüler einer Umfrage zufolge am meisten. Drei Schulsozialarbeiter warnen vor zunehmendem Druck auf Schüler und Sorgen von Eltern.

Neuerlicher Lock-Down, Homeschooling, Wechsel- und Präsenzunterricht: Die Corona Pandemie fordert die Schüler, Eltern und Lehrer und nicht zuletzt die Schulsozialarbeit nun schon mehr als einem Jahr.

„Die Motivation der Schüler sinkt“, stellen Raphaela Borck, Marcel Zeltmann und Patricia Mizera unisono fest, die als Schulsozialarbeiter unter der Trägerschaft des Evangelischen Mädchenheims am Albert-Schweitzer-Gymnasium, der Realschule und der Von-Drais-Gemeinschaftsschule im Einsatz sind.

Sich vor dem Laptop zu motivieren ist gerade für jüngere Schüler schwierig. Raphaela Borck, Schulsozialarbeiterin

„Sich vor dem Laptop zuhause zu motivieren und den Tagesablauf zu strukturieren, ist gerade für die jüngeren Schüler schwierig“, so Borck, „denen schon früh technisches Know-how abverlangt wird“.

Die Unsicherheit bei den Familien im Spagat zwischen Betreuung und Berufstätigkeit wachse, etwa ob der online vermittelte Stoff bei ihren Kindern ankommt. So seien insbesondere die Gespräche mit besorgten Eltern angestiegen, die den zunehmenden Druck bei ihren Kindern spüren und das Beratungsgespräch suchen, stellt Borck fest. Dies insbesondere in Anbetracht des befürchteten anstehenden Bombardements mit Prüfungen und Klausuren, wenn die Schulen wieder öffnen.

Etwa 70 Prozent der Schüler sind laut einer Umfrage von Zeltmann und Borck mit der Situation des Homeschoolings zufrieden. Es scheine, als ob sie sich mit der Situation arrangiert hätten. Gleichwohl steht ein „Schulbesuch ohne Maske und das Lernen mit Freunden“ ganz oben auf der Wunschliste der 207 befragten Schüler, die sich die „Normalität zurückwünschen“, so Borck.

Mit den Mitschülern nur noch über soziale Medien zu kommunizieren, birgt Sprengstoff. Ein falsch gesetztes Emoji kann zu Konflikten führen. Spannungssituationen entstehen in den sozialen Medien schneller als bei einer Face-to-Face-Kommunikation. Gefährlich wird es, wenn die Kinder sich via Instagram, Facebook und Co strafrechtlich relevant verhalten.

Die Eltern sollten in diesem Sinne die Chatverläufe ihrer Schützlinge überwachen, jedoch bei „alltäglichen“ Konflikten eine selbstständige Lösung der Streithähne forcieren, rät Zeltmann.

Das soziale Miteinander ist in Gefahr. Patricia Mizera, Schulsozialarbeiterin

Die Sehnsucht nach Gemeinschaft bei den Schülern, insbesondere der Jahrgangsstufe fünf bis sechs, ist groß, „das soziale Miteinander ist in Gefahr“, so Mizera. Während Borck von der Gefahr „der sozialen Verwahrlosung“ spricht, macht Zeltmann hier einen zukünftigen Handlungsbedarf aus.

Auch während des Lockdowns sind die Schulsozialarbeiter weiterhin nach vorheriger Vereinbarung per Telefon oder vor Ort erreichbar. In einem sogenannten „Padlet“ haben sie Tipps etwa zum Homeschooling oder zur Freizeitgestaltung zusammengestellt.