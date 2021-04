Gernsbacher startet Online-Petition für Senkung der Hundesteuer

Francesco Cazzella aus Gernsbach fordert in einer Online-Petition, dass die Gemeinde die Hundesteuer auf 90 Euro jährlich senkt: „Die Hundesteuer in einer Pandemie um 30 Euro zu erhöhen, ist einfach eine Frechheit gegenüber allen Hundehaltern.“

Francesco Cazzella ist über den Erfolg seiner Online-Petition gegen die Erhöhung der Hundesteuer überrascht. Seit dem 3. April hat der 25-Jährige aus Gernsbach-Hilpertsau 206 Unterschriften gesammelt.

Sein Ziel: Die Abgabe für die Vierbeiner soll 2022 wieder auf das alte Niveau gesenkt werden. Der Betrag ist ab diesem Jahr von 90 auf 120 Euro jährlich angehoben worden. Damit liegt Gernsbach auf Augenhöhe mit Berlin und nimmt einen Spitzenplatz in der Region ein. Gaggenau (75 Euro), Forbach (90), Loffenau (108), Weisenbach (114) und Baden-Baden (110) liegen allesamt darunter.

„Hundehalter mit wenig Einkommen trifft es am härtesten“, sagt Cazzella. Wegen Corona seien ohnehin viele Menschen in Kurzarbeit oder hätten sogar ihren Job verloren. „Die Hundesteuer in einer Pandemie um 30 Euro zu erhöhen, ist einfach eine Frechheit gegenüber allen Hundehaltern.“ Das schade vor allem Familien mit zwei oder mehr Vierbeinern. Für jedes weitere Tier verdoppelt sich die Steuer.