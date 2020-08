Gernsbacher Stefan Eisenbarth ist Storchenvater und Fledermausretter

Von Christiane Kraus-Dimmock

Geweckt wurden diese besonderen ehrenamtlich ausgeübten Leidenschaften schon in den 1980er Jahren. Die Stadt Rheinstetten, sein Arbeitgeber, beteiligte sich schon damals an einem Weißstorch-Wiederansiedlungsprogramm.

Den sprichwörtlichen Hut hatte zu dieser Zeit Walter Feld als Weißstorchbeauftragter in Baden-Württemberg auf. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen anfangs 15 Brutpaare. „Inzwischen sind es 1.200.“ So kam Stefan Eisenbarth ins Gespräch. Das entsprechende Interesse hatte er von Anfang an mitgebracht und Walter Feld – insbesondere beim Beringen – über die Schulter geschaut. Alsbald betreute er selbst zehn Horste. „Heute sind es 15.“