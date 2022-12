Der seit Montag abgeriegelte Tunnel sollte eigentlich jetzt wieder öffnen, bleibt er aber nun voraussichtlich bis Ende kommender Woche, Freitag, 16. Dezember, gesperrt.

Grund für die Sperrung ist eine Störung in der Elektrotechnik, die nach ersten Erkenntnissen durch einen Stromausfall ausgelöst worden ist. Eine externe Firma arbeitet weiter daran, das technische Problem zu beheben, erklärte das Landratsamt Rastatt auf Nachfrage.

Sorge vor „Chaos“ ohne Licht

Problem sind die Akkus im Tunnel, die bei dem Stromausfall in Mitleidenschaft gezogen wurden. Sie dienen dazu, im Falle eines Stromausfalls die Energieversorgung im Tunnel zu sichern.

So soll die Beleuchtung in der Röhre intakt bleiben, wenn es an Strom mangelt. „Bei einigen Minuten ohne Licht im Tunnel könnte Chaos im Berufsverkehr ausbrechen“, fürchtet das zuständige Landratsamt Rastatt.

Die für Montagabend geplanten Dreharbeiten der Filmakademie Ludwigsburg, die dort eine Abschluss-Diplomarbeit plant, können dennoch stattfinden. Von 18.30 bis 24 Uhr sollte der Tunnel dafür ohnehin gesperrt werden. Die Drehgenehmigung hat Bestand, da ein Mitarbeiter des Landratsamts vor Ort sei und so die Notbeleuchtung nicht erforderlich sei, hieß es aus Rastatt.

90 Minuten im Stau

Ein Loffenauer, der werktags zur Arbeit nach Rastatt fahren muss, beklagte, dass er Mitte der Woche auf dem Heimweg „eine Stunde lang im Stau stand und am Donnerstag brauchte ich eineinhalb Stunden für die Strecke, fast doppelt so lange wie sonst“.

Der Loffenauer will sich erst gar nicht ausmalen, wie die Situation wird, wenn in den nächsten Monaten noch die Bauarbeiten am Eingangskreisel der Stadt für Umleitungen sorgen und dazu der „Katastrophen-Tunnel wieder dichtmacht“.