Der Gernsbacher Tunnel, der in den vergangenen Wochen mehrfach wegen Problemen an der Leittechnik für den Verkehr gesperrt werden musste, konnte am Mittwochnachmittag in Absprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe wieder freigegeben werden. Das teilt das Straßenbauamt des Landkreises Rastatt am Donnerstag mit.

Zuvor hatten laut Straßenbauamt mehrere technische Störungen an der Leittechnik des Tunnels dazu geführt, dass die Kommunikation zu und zwischen verschiedenen Gewerken wie Verkehrssteuerung und Brandlüftung unterbrochen war. Eine automatische Reaktion auf Unfälle oder Brände sei dadurch nicht mehr möglich gewesen, weshalb der Tunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde durch Gernsbach umgeleitet, was zu erheblichen Behinderungen führte.

Inzwischen konnten die technischen Störungen durch einen umfangreichen Tausch mehrerer Teile behoben werden. Ein 24-Stunden-Testlauf habe am Mittwoch keine Auffälligkeiten mehr gezeigt, heißt es vom Straßenbauamt weiter. Somit sei ein sicherer Tunnel-Betrieb wieder gewährleistet.

Tunnel Gernsbach wird in der kommenden Woche nachts gesperrt

Allerdings muss der Tunnel Gernsbach im Zuge der B 462 wegen regelmäßig notwendiger Wartungsarbeiten zwischen Montag, 17. Oktober, und Donnerstag, 20. Oktober 2022, jeweils in der Zeit von 19:30 bis 5:30 Uhr erneut für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend ausgeschildert. Sie führt über die Bleich- und Igelbachstraße sowie über die Gottlieb-Klumpp-Straße.