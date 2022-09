Gernsbacher Tunnel wegen Störungen seit Sonntag geschlossen

Der Tunnel in Gernsbach, der den Verkehr auf der Bundesstraße 462 unter der Stadt hindurchführt, ist seit Sonntag geschlossen. Wie Tunnelwart Mathias Schiel auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, sei es zu mehreren technischen Störungen gekommen.

„Der Tunnel hat eine Leittechnik, die mit zwei Hauptrechnern verknüpft ist. Dort kam es zunächst zu einer technischen Störung zwischen diesen Rechnern. Außerdem lag eine Störung am Unterverteiler für das künftige Rettungstreppenhaus Nummer 5 vor. Zudem kam es zu einer Störung an einer Streckenstation außerhalb des Tunnels.“

Die Firma Dürr für Tunneltechnik (mit Hauptsitz in Weinstadt) habe bereits erste Teile ausgetauscht. Stand Montagabend habe die Technik kurzzeitig auch wieder funktioniert, allerdings sei es in der Nacht zum Dienstag während eines Testlaufs erneut zu einer Störung gekommen.

Die Firma habe daraufhin zunächst eine Fernwartung vorgenommen. Am Dienstag habe sich ein Mitarbeiter aus Stuttgart mit weiteren technischen Ersatzteilen auf den Weg nach Gernsbach gemacht.

Gernsbacher Tunnel bleibt gesperrt, wenn erneut Störungen auftreten

Wenn die Teile wie geplant noch am Dienstag ausgetauscht werden konnten und diese in der Nacht einen entsprechenden Testlauf bestanden haben, dürfte der Tunnel ab Mittwoch wieder befahrbar sein, kündigte das Landratsamt am Dienstag an.

Sollte erneut eine Störung aufgetreten sein, „muss der Tunnel weiter auf unbestimmte Zeit gesperrt bleiben, bis das Problem vollständig behoben werden konnte“.