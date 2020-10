Im Jahr 2011 habe ich zusammen mit meinem Papa den Motorradführerschein gemacht und mich dann auf den Straßen im Schwarzwald in die Kurven gelegt. Die Begeisterung für Motorradrennen hat mein damaliger Freund in mir geweckt, den ich zu seinen Motorradrennen begleitet habe. Meine Eltern haben mir 2015 ein Einsteigertraining für die Motorsport Arena spendiert und so wechselte ich von der Straße auf die Rennstrecke. Seither bin ich dran geblieben, meine Maschine, die bei einer Werkstatt in Bühl steht, ist eh nicht mehr straßentauglich, da alle Teile, die bei einem Rennen abfliegen können, abgebaut sind. Letztes Jahr habe ich dann, motiviert durch meine guten Rundenzeiten im Slovakiaring beschlossen, eine volle Rennsaison durchzustarten.