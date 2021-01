Kunst kann man es offensichtlich nicht nennen und so bleibt für das Werk an der linken Außenseite der Konzertmuschel im Kurpark nur der Begriff Farb-Schmiererei übrig.

Der Stadt ist das Werk bereits seit Ende November bekannt, wie die Pressestelle auf Nachfrage mitteilte. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde bereits gestellt.

Auffällig bei dieser Schmiererei sind die beiden Worte „Scheiss cops“ und das Akronym „ACAB“. Es steht in der Sprayerszene für „All Cops are Bastards“, in etwa „Alle Polizisten sind Bastarde“ oder im Sprachgebrauch der Verursacher „Alle Bullen sind Schweine“. Entstanden sein soll es als häufig anzutreffende Tätowierung bei Gefängnisinsassen in England.

In Deutschland wird das Akronym als Kollektivbeleidigung der Polizei interpretiert und regelmäßig auch strafrechtlich so verfolgt. Damit kommt neben der erfolgten Anzeige wegen Sachbeschädigung noch eine weitere Anzeige auf den oder die Verursacher zu.

Ob die Schmierereien im Zusammenhang mit den aufgetretenen Vorkommnissen rund um den Salmenplatz oder bei der Sozialstation stehen, kann nicht gesagt werden. Es könnte jedoch aufgrund der erfolgten Beleidigung der Polizei durchaus möglich sein, dass die Aktivitäten wegen erhöhtem Kontrolldruck durch die Polizei in den Außenbereich verlegt wurden.

Wie hoch die Kosten für die Beseitigung sein werden kann die Stadt übrigens noch nicht beziffern. Derart großflächige Schmiererei müssen von einem Malerfachbetrieb beseitigt und die Oberfläche wieder instandgesetzt werden. Die Kosten liegen dabei je nach Untergrund und verwendeter Farbe bei bis zu mehreren 100 Euro je Quadratmeter.

Eine Sachbeschädigung wird vom Gesetzgeber übrigens nicht als harmloses Delikt gesehen und kann laut Paragraph 303 Strafgesetzbuch mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder einer hohen Geldstrafe geahndet werden. Die Geldstrafe für eine Beleidigung kann je nach Einkommen bei bis zu 100 Tagessätzen liegen.

Falls die Verursacher ermittelt werden können, droht ihnen somit gleich in zwei Fällen eine Geldstrafe. Effektiver wäre eventuell eine Bestrafung, wie sie die Stadt Düsseldorf inzwischen bei Ersttätern anwendet. Sie müssen ihre Schmierereien eigenhändig wieder entfernen.