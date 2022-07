Umzug nach Rastatt

Traurige Stimmung: Nach 112 Jahren schließt die Handelslehranstalt Gernsbach

Heute verabschiedet die Handelslehreranstalt in Gernsbach zum letzten Mal ihre Klassen in die Ferien. Die angehenden Abiturienten hätten lieber in Gernsbach ihre Schullaufbahn beendet als nach Rastatt zu wechseln