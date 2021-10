Handy geht bei Rangelei zu Bruch

In einer Gruppe Männer kam es am Gernsbacher Bahnhof zum Streit. Dabei wurde eine Person geschlagen, auch ein Handy ging kaputt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Nach einem Vorfall in der Nacht auf Donnerstag, 14. Oktober, in der Schwarzwaldstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Gegen 0.40 Uhr war ein 26-Jähriger zu Fuß auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Gernsbacher Bahnhof unterwegs, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Nach ersten Erkenntnissen soll er im Bereich der Eisenlohrstraße auf eine ihm flüchtig bekannte Personengruppe getroffen sein, die er zuvor in einer Gaststätte gesehen hatte.

Nach einem Streit zwischen den fünf bis sieben Männern soll es zu einem Gerangel gekommen sein, wobei der 26-Jährige geschlagen worden und dessen Mobiltelefon zu Bruch gegangen sein soll.

Zeugen gesucht

Die Polizei Gaggenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.