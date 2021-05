Der Schlagabtausch hat am Dienstag begonnen. Der Betriebsrat des Gaggenauer Benz-Werks sprach sich in einer Pressemitteilung für den Erhalt der Handelslehranstalt in Gernsbach aus. „Wir als Arbeitnehmervertreter des größten ausbildenden Betriebs im Murgtal empfinden es als falsches Signal, die Schule zu schließen“, schrieb er. Er argumentierte unter anderem mit der Befürchtung, dass Ausbildungsplätze verloren gehen, aber auch mit der Wohnortnähe.

Der Vorsitzende Michael Brecht betonte, Bildung sei der Schlüssel zum qualifizierten Berufsleben. Deshalb „kann es nicht sein, dass Schulstandorte geschlossen werden“. Alle Branchen stünden inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses, etwa durch den technischen Wandel in der Automobilbranche oder die Digitalisierung. „Die Antwort kann nicht sein, Arbeits- und Lernorte zunehmend zu zentralisieren“, schrieb der Betriebsrat. „Ganz im Gegenteil brauchen wir Konzepte, dass in den Regionen sowohl Arbeitsplätze als auch Lernorte erhalten bleiben.“

Michael Janke, Pressesprecher im Landratsamt, konterte am Nachmittag: Seit dem Schuljahr 2019/20 schicke der Daimler-Konzern alle Auszubildenden an die HLA in Rastatt. An der HLA in Gernsbach seien nur noch vier Auszubildende, die die Schule seit 2018 besuchten und bald ihre Abschlussprüfung ablegen würden.

Am Mittwoch reagierte der Betriebsrat mit einer weiteren Pressemitteilung. Die Zahlen seien zwar richtig. „Aber: Wir denken nicht nur an junge Menschen, welche bei uns im Benz-Werk ihre Ausbildung machen, sondern an die gesamte Region und das Murgtal“, so der Betriebsrat. „Uns geht es um die zukunftsfähige Bildungskultur im Murgtal.“ Diese mache unter anderem eine attraktive Wohnregion aus.