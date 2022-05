Kostet die Rettung des Gernsbacher Moores zu viel?

Was sind die Ziele des LIFE Natur-Antrags? Die ausgedehnten Moore im Natur- und Waldschutzgebiet Kaltenbronn sollen erhalten und damit die Lebensräume für seine typischen Tier- und Pflanzenarten sichergestellt werden. Die Renaturierungsmaßnahmen sollen dafür sorgen, dass das Wasser im Moor zurückgehalten wird und die andauernde Entwässerung über ein Netz aus kilometerlangen Entwässerungsgräben gestoppt wird. Zudem sieht der Antrag Angebote zur Information für Naturinteressierte und Erholungssuchende vor. Die Bohlenstege im Wildseemoor und Hohlohsee sollen im Zuge der Arbeiten verlegt werden. Sie sind auch während der Arbeiten vor Ort durchgängig begehbar, versichert das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe.

Was ist LIFE Natur? LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) ist das EU-Förderprogramm, das Umweltschutzbelange fördert. Der Förderbereich „LIFE Natur und Biodiversität“ dient dem Erhalt der Artenvielfalt und dem Schutz von Arten und Lebensräumen. Die EU fördert Maßnahmen bis zu 75 Prozent. Der verbleibende Eigenanteil muss vom Antragssteller oder Unterstützern getragen werden. Mit einem LIFE-Projekt entstehe auch ein wichtiger Impuls in der Region. Als Leuchtturmprojekte haben LIFE-Projekte stets eine besondere nationale und europaweite Aufmerksamkeit.

Woher kommt der Wassermangel in den Mooren am Kaltenbronn? Mehrere Gutachten namhafter Moorkundler bestätigen, dass der Grund für den ungünstigen Zustand der Wassermangel wegen eines umfassenden Entwässerungssystems ist. Seit dem 18. Jahrhundert wurden Entwässerungsgräben angelegt, die bis heute wirken und Wasser aus dem Moor ableiten. Es wurden viele Kilometer lange Gräben angelegt, um die Moore trockenzulegen und für den Waldbau nutzbar zu machen. Mitte des 19. Jahrhunderts erkannte man die forstwirtschaftlich nur mäßigen Erfolge und stellte die Bauarbeiten ein. Die Entwässerungsgräben bestanden jedoch fort und führen noch heute – 250 Jahre später – Wasser in die Täler ab. Die Folge ist, dass den Mooren lebensnotwendiges Wasser verloren geht und sie nach und nach trockenfallen. Die Torfmoose vertrocknen und das Moorwachstum bleibt aus. Die Moore verlieren damit ihre wichtigen Funktionen für den Naturhaushalt. Kiefern, und Fichten bewachsen zunehmend die einst offenen Moorflächen. Im Wildseemoor sind nur rund 6 Prozent, im Hohlohmoor nur rund 3,5 Prozent der ursprünglichen Fläche noch mehr oder minder offen. Dichtes Kiefern-Krummholzgebüsch erstreckt sich mittlerweile bis in die Zentren der Moore.

Warum sind Moore für uns Menschen wichtig? Naturnahe Moore binden eine große Menge an Kohlenstoff und dienen dem Klimaschutz. Weiter bieten sie Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, die mit erstaunlichen Überlebensstrategien an die extremen Lebensverhältnisse im Moor angepasst sind und nur dort überleben können. Moore saugen außerdem Wasser wie ein Schwamm auf. Diese Speicherfunktion dient dem Hochwasserschutz, da das Wasser nur nach und nach in das umliegende Gewässersystem fließt. Moore sind außerdem Archive der Natur- und Kulturgeschichte, weil sie es ermöglichen, über Pollenanalysen Einblicke in vergangene Zeiten zu geben. Das Natur- und Waldschutzgebiet Kaltenbronn gehört zum europäischen Naturerbe und stellt landschaftlich sowie natur- und artenschutzfachlich eine große Besonderheit dar. Er ist Lebensraum einer beträchtlichen Anzahl von spezialisierten und geschützten Tier- und Pflanzenarten und steht deshalb in Teilen unter mehrfachem Schutz (Natur- und Waldschutzgebiet, Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiet, Bannwald und Schonwald).stj