Die Hundesteuer hat ihren Ursprung im 16. Jahrhundert. In ost- und mitteldeutschen Quellen taucht um 1500 erstmals der Begriff „Hundekorn“ auf. Damals galt es als Sport der Adligen, mit Hunden Jagd auf Wild­tiere zu machen. Die Bauern mussten für das Ver­gnü­gen der Adligen selbst einen Hund stellen oder für die Ver­sor­gung der vor­han­de­nen Hunde auf­kom­men. Also leis­te­ten jene, die keinen Hund stellen konnten, eine Abgabe. Doch heut­zu­tage ist es anders herum: Der Hun­de­hal­ter selbst muss zahlen und das an die Gemeinde. In Würt­tem­berg wurde die Hun­de­steuer 1809 ein­ge­führt.

Die heutige Hun­de­steuer fällt unter den Artikel 105, Absatz 2a des Grund­ge­set­zes. Damit ist sie eine ört­li­che Ver­brauch- und Auf­wand­steuer. Das erlaubt den Gemein­den, den Steu­er­satz sowie even­tu­elle Nach­lässe und Befrei­un­gen selbst fest­zu­le­gen. Manche Gemein­den ver­lan­gen für jeden Hund mehr pro Person auch mehr Geld. Schon oft wurde ver­sucht, gegen die Hun­de­steuer zu klagen, bislang aber ohne Erfolg. Den Kommunen steht außer­dem frei, gar keine Hun­de­steuer zu erheben. ama