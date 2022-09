Lautes Hundegebell. Einige Herrchen und Frauchen sind bereits da. Die flauschigen Vierbeiner haben sich aufgemacht, das Gelände des Gernsbacher Igelbachbads zu erkunden. Sie schnüffeln an jeder Ecke.

Für Hunde gab es auf dem Gelände des Gernsbacher Igelbachbades zum Ende der Saison viel zu entdecken. Vom 23. bis 25. September durften sich die Vierbeiner in den Schwimmbecken austoben.

Abseits der tierischen Bademöglichkeit lockte das Freibad mit zahlreichen Aktionen und Ständen rund ums Thema Hund. Ein Event, auf dass sich viele hier schon lange gefreut haben. Gerade ist das Wasser allerdings leer, auch den Hunden scheint es zu kalt zu sein.

Chlorung im Igelbachbad wird für Hunde bereits zwei Wochen vorher abgestellt

Matthias Heinrich, Betriebsleiter der Gernsbacher Bäder und Initiator, zeigt sich zufrieden. Er ist erleichtert, dass das Hundeschwimmen stattfinden kann. „Ohne die Erlaubnis der Stadtwerke und unserer Chefs wäre das gar nicht möglich gewesen“, meint er.

Die Idee habe sich schon lange gefestigt, sei in den vergangenen Jahren – der Corona-Pandemie geschuldet – jedoch vertagt worden. Beworben habe man die Aktion vor allem über die sozialen Medien. Auch Hundeschulen in der Region hätten Werbung bei ihren Kunden gemacht.

Neuland ist Hundeschwimmen für den Schwimmmeister aber nicht. Er hat bereits ein ähnliches Event in Bühl organisiert, außerdem ist Heinrich selbst Hundebesitzer. Der quirlige Beagle Sheila und Bella, die zur Rasse Jura Laufhund gehört, sind auch da und genießen „Herrchens Arbeitsplatz“ sichtlich. „Hier im Bad sind alle etwas hundeverrückt“, berichtet er weiter.

Doch Hund darf nicht einfach so ins Wasser springen. „Auch für sie müssen wir Richtlinien einhalten“, erklärt Heinrich. Die Filtertechnik sei abgeschaltet worden, damit diese nicht durch Hundehaare verunreinigt werde. Zudem sei die Chlorung bereits seit zwei Wochen abgestellt.

Besuch in Gernsbach lohnt sich für sozialen Kontakt der Hunde

Kioskbesitzer Hakan Aksoy hat selbst einen Hund und war von der Idee des Hundeschwimmens schnell überzeugt. Zwar sei sein Chico „keine Wasserratte“, aber „bei so was bin ich immer dabei“, meint er. Sein Kiosk hat geöffnet und bietet auch den Vierbeinern etwas an. „Jetzt sind ja keine Kinder für die Süßigkeiten da, dafür kriegen die Hunde Leckerli“, berichtet Aksoy mit einem Schmunzeln.

„Ich habe mich ehrlich gesagt schon das ganze Jahr darauf gefreut Jascha Morch, Hundebesitzer

Die beiden Freundinnen Franziska und Alexandra sind gleich zu Beginn hergekommen. Von der Aktion haben sie über Facebook erfahren und waren direkt begeistert. Sie wollen da sein, solange das Wetter noch gut ist, berichten die beiden.

Dackel Carlsson und Mischlingshündin Ella seien „beste Freunde“ und der Ausflug ins Freibad eine willkommene Abwechslung. Zwar seien die zwei Vierbeiner keine „richtigen Schwimmer“, schon allein wegen der sozialen Kontakte zu anderen Hunden habe sich der Besuch aber gelohnt. „Es ist grandios“, sind sie sich einig.

Hundetrainerin hat extra eine Parcour im Schwimmbad aufgebaut

„Ich habe mich ehrlich gesagt schon das ganze Jahr darauf gefreut“, meint Jascha Morch, der mit seiner einjährigen deutschen Dogge Eule hier ist. Er habe zwar mehr tierische Besucher erwartet, dies könne sich aber noch ändern, ist er optimistisch. Für Eule sei die neue Umgebung und das Wasser noch ungewohnt, aber eben auch ein guter „Lernprozess“.

Vanessa Haitz von der Hundeschule „Faszilation Hund“ ist froh, im Igelbachbad zu sein. Mit ihrem Stand direkt am Eingang des Bades will sie Spenden für einen Gaggenauer Ehrenhof sammeln.

Derzeit kümmern sie sich dort um elf auffällig gewordene oder kranke Hunde und sie freuen sich über Unterstützung ihrer Arbeit. „Wir sind dankbar über die Einladung“, meint sie. Es sei auch für sie eine Premiere bei solch eine Aktion. „Für den guten Zweck“ seien sie aber gerne hier.

Hundetrainerin Marie Herrmann von der Hundeschule „hundgerecht“ hat extra einen kleinen Parcours aufgebaut. Auf Ansage laufen ihre Vierbeiner bereitwillig über Wackelbretter und verschiedene Untergründe. Damit fördere man die körpersprachliche Arbeit mit dem Hund, erklärt sie. Es sei auch ihre erste Veranstaltung dieser Art, aber eine gute Möglichkeit, die Arbeit ihrer Hundeschule zu präsentieren.