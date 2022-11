Juliane Hofmann engagiert sich bereits seit mehreren Jahren für „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Loffenauerin gibt Tipps, über was sich die Kinder freuen.

Juliane Hofmann nimmt in der kommenden Woche wieder Päckchen der weltweiten Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ entgegen.

Bereits seit vielen Jahren engagiert sie sich für die Aktion. „Zu normalen Zeiten“ können die Päckchen direkt bei ihr zuhause in Loffenau abgegeben werden.

Das hat so seinen Vorteil, erzählt sie. „Ganz am Anfang wurde das Gemeindehaus als Abgabestation genutzt. Da musste immer eine Person zu bestimmten Öffnungszeiten vor Ort sein.“

Nachdem alles gesammelt ist, lädt Hofmann die Pakte ins Auto und fährt sie zu nächst größeren Station am Dobel.

Das ist was für die Seele. Marina Mokin, Inhaberin der Löwen-Apotheke

Dort werden die Packte sortiert und anschließend nach Berlin gebracht. Die Geschenke aus dem deutschsprachigen Raum gehen in dieser Saison erneut an Kinder in Osteuropa, informiert die christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse.

Auch Kinder aus der Ukraine werden beschenkt. „Gerade in diesem krisengeschüttelten Jahr ist die Botschaft der Schuhkartons besonders wichtig“, betont das Organisationsteam.

Auch die Löwen-Apotheke in Gernsbach nimmt gepackte Schuhkartons entgegen. „Das ist was für die Seele“, findet Marina Mokin. Die Inhaberin der Gernsbacher Apotheke ist zum zweiten Mal als Abgabestation der Samaritan’s Purse-Aktion gelistet.

„Als ich noch in Berlin gewohnt habe, habe ich selbst immer mitgemacht“, verrät sie. „Schon damals wollte ich unbedingt eine eigene Abgabestelle werden.“

Die Idee hinter der Geschenkaktion: Jeder füllt einen weihnachtlich verzierten Schuhkarton mit neuen Gegenständen wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und Kleidung. Hofmann kann noch einige Tipps geben, was es dabei zu beachten gibt.

„Es dürfen keine scharfen Gegenstände, wie Scheren oder Taschenmesser eingepackt werden“, sagt sie. Was gehe, seien abgerundete Bastelscheren.

Damit sich die beschenkten Kinder nicht erschrecken, sollen Spender und Spenderinnen zudem keine Waffen- oder Kriegsspiele einpacken. „Auch keine Hexen oder Monster“, ergänzt Hofmann.

Geschenke sollen die Kinder in ihren Bann ziehen

„Die Schuhkartons sind oft das einzige Geschenk für die Kinder“, erinnert Hofmann. Deshalb müsse alles Neuware sein. „Es sollte auch ein Geschenk mit Wow-Effekt dabei sein.“

Ein Gegenstand, der ein Kind ganz besonders in seinen Bann zieht, versteht die Aktion darunter. Das könne zum Beispiel ein kleines Musikinstrument, Spielzeugautos oder eine Puppe sein.

Vorsicht geboten ist laut Hofmann bei der Wahl der Süßigkeiten. „Nichts mit Nüssen“, sagt die Loffenauerin. Am besten sei Vollmilchschokolade.

Kinder mit einer Allergie könnten die Bestandteile der Schokolade aufgrund der sprachlichen Barriere nicht lesen. Außerdem wichtig bei allem Essbaren: „Es sollte mindestens bis März haltbar sein.“

Jedes Kind freut sich über Kuscheltiere. Auch noch die Zwölfjährigen. Juliane Hoffmann, nimmt in Loffenau „Schukartons“ an

Der Schuhkarton darf anschließend nicht zugeklebt werden, um Zollkontrollen nicht zu behindern. „Am besten ein Gummiband verwenden oder mit einem Bändchen mit Schleife zubinden“, rät Hofmann.

Ist das Geschenk gepackt, muss am Ende noch ein Label darauf.

Sechs mögliche Kategorien gibt es. Es können Schuhkartons für Jungen und Mädchen für je drei Altersstufen – von zwei bis vier, fünf bis neun und zehn bis 14 Jahren – gepackt werden.

Somit können die Gaben den Beschenkten entsprechend ausgewählt werden. Hofmann weiß allerdings: „Jedes Kind freut sich über Kuscheltiere. Auch noch die Zwölfjährigen.“

Nähere Informationen zu nicht erlaubten Gegenständen und weitere Geschenkempfehlungen finden sich unter www.die-samariter.org. Im Murgtal können die Schuhkartons bei Juliane Hofmann (Schönblick 2 in Loffenau) oder in der Löwen-Apotheke (Igelbachstraße 3 in Gernsbach) abgegeben werden.