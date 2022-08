Arbeitstag beginnt früh

In der Backstube der Bäckerei Häfele in Gernsbach sitzt morgens jeder Handgriff

Bevor die Bäckerei öffnet, läuft in der Backstube der Bäckerei Häfele in Gernsbach schon lange der Ofen. Brot, Brötchen, Croissants und Brezeln werden am frühen Morgen gebacken. Da muss jeder Handgriff sitzen.