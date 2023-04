In Gernsbach-Reichental brennt ein Gebäude. Die Löscharbeiten dauern an. Mehrere Bewohner konnten gerettet werden. Ob noch weitere Menschen im Haus sind, ist derzeit noch unklar.

In Gernsbach-Reichental brennt seit 2.45 Uhr in der Straße Süßer Winkel ein Gebäude. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Haus komplett in Flammen.

Mehrere Bewohner konnten gerettet werden, einzelne wurden verletzt, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Ob noch weitere Menschen im Haus sind, ist derzeit noch unklar.

Die Löscharbeiten dauern an. Der Brandort ist derzeit großräumig abgesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 6 Uhr]