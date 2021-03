In Gernsbach eröffnet das zweite Corona-Testzentrum im Murgtal

Ab dem 26. März kann sich jeder einmal wöchentlich in der Stadthalle in Gernsbach kostenlos auf Corona testen lassen. Außerdem gibt es in Gaggenau noch ein weiteres Testzentrum.

Gernsbach, Weisenbach und Loffenau eröffnen am 26. März ein gemeinsames Corona-Testzentrum in der Stadthalle in Gernsbach. Das gaben die drei Gemeinden am Donnerstagnachmittag bekannt.

Die kostenlosen Tests finden jeweils dienstags und freitags von 15 Uhr bis 18 Uhr statt. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Damit wollen die Gemeinden vor allem auch den älteren Bürgern entgegenkommen.

Auch Apotheken und Praxen testen auf das Coronavirus

Mitarbeiter der Wendelinus-Apotheke aus Weisenbach und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vom Ortsverband Gernsbach führen die Tests durch. Parallel besteht weiterhin das Testangebot in der Wendelinus-Apotheke in Weisenbach sowie bei einigen lokalen Arztpraxen.

Der Bürgermeister von Gernsbach Julian Christ spricht den ehrenamtlichen Helfern des DRK seinen Dank aus. Zudem betont er, die Verwaltungsgemeinschaft Gernsbach-Loffenau-Weisenbach habe gut und schnell zusammengearbeitet: „Wir haben alle die Sorgen unserer Bürger erkannt und zeitnah gehandelt.“

Forbach beteiligt sich nicht am Projekt der Gemeinden

Die Gemeinde Forbach beteiligt sich nicht am interkommunalen Testzentrum. Die Hauptamtsleiterin von Forbach Margit Karcher sagt: „Wir sehen die Möglichkeit, dieses Angebot bei den niedergelassenen Hausärzten abzurufen und halten die Schaffung eines eigenen kommunalen Testzentrums derzeit nicht für angezeigt.“