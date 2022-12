Rote Zahlen in Gernsbach: Der Schuldenberg wächst rasant

Gernsbach rutscht immer mehr in die Schuldenfalle - und es sind weiterhin Investitionen von knapp 19 Millionen Euro geplant. Das ist der aktuelle Stand.

Beim Blick auf die Grafik kann man die Einschätzung von Bürgermeister Julian Christ (SPD) bestens nachvollziehen: „Die Zahlen sind ernüchternd“, bilanziert das Stadtoberhaupt im Blick auf die Finanzsituation.

Die wird sich in Gernsbach dramatisch verschärfen, sollten die Gemeinderäte den Plänen der Verwaltung folgen. Bis 2026 steigt die Verschuldung im Kernhaushalt den Prognosen der Kämmerei zufolge auf über 36 Millionen Euro an – und das ohne Eigenbetriebe.

Der Bürgermeister erklärt die tiefroten Zahlen mit dem horrenden Sanierungsstau der öffentlichen Gebäude und mit den Aufgaben, „die wir uns nicht ausgesucht haben als Kommune, sondern die uns von Bund und Land aufgetragen werden“. In seiner Haushaltsrede nennt Christ unter anderem die Rechtsansprüche im Kindergartenbereich und in der Ganztagsbetreuung von Grundschülern sowie die Flüchtlingsunterbringung als Gründe, die Gernsbach in die Schuldenfalle tappen lassen.

Die Stadt Gernsbach investiert ausschließlich in dringende Pflichtaufgaben. Benedikt Lang, Kämmerer

So weist der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 ein Minus von etwas mehr als einer Millionen Euro aus. Bei den Zahlen, die Kämmerer Benedikt Lang erläutert, stechen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 18,8 Millionen Euro hervor. Ein Großteil dieser Summe soll über Kredite finanziert werden. 10,5 Millionen Euro will man dafür aufnehmen.

„Die Stadt Gernsbach investiert ausschließlich in dringende Pflichtaufgaben“, betont der Kämmerer. Diese Pflichtaufgaben teilen sich in folgende größere Vorhaben auf: l Baubetriebshof 2,4 Millionen Euro.

Trotz dieser Vielzahl an Millionenprojekten sei der Haushaltsausgleich gewährleistet, versichert Lang. Der Kämmerer spricht aber auch von einem Zielkonflikt zwischen dem gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich und den geplanten Maßnahmen, der durch die hohen Folgekosten der nun anstehenden Investitionen entstehe.

Verdolung Läutersbach 3,56 Millionen Euro.

LF 20 für die Feuerwehr: 580.000 Euro.

Angestrebter Erwerb der Handelslehranstalt für den Umzug der Grundschule: 3,25 Millionen Euro.

Weitere Sanierung der Realschule: 6,4 Millionen Euro.

Erweiterung Kindergarten Scheuern: 3,6 Millionen Euro.

Unterbringung Geflüchteter: 2,9 Millionen Euro.

Sanierungsprogramm Altstadt II: 380.000 Euro.

Straßensanierungen: 1,42 Millionen Euro.

Hochwasserschutz: 8,23 Millionen Euro.

Brücke über den Ziegelbach: 180.000 Euro.

Wenn Geld in Infrastruktur fließt, zieht das naturgemäß Folgekosten nach sich – im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) sind das die Abschreibungen für den Ressourcenverbrauch.

„Die Selbstverwaltungshoheit der Kommunen (...) wird zunehmend von Bund und Land eingeschränkt, weil keine hinreichende Konnexität zwischen Zuweisung und Finanzierung bestellter Aufgaben besteht“, erklärt Benedikt Lang.

Das lässt sich gut am Beispiel der Von-Drais-Grundschule nachvollziehen. Um den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz für Grundschulkinder, der ab 2025 gilt, erfüllen zu können, reicht es in Gernsbach nicht, die Grundschule in der Kernstadt im Bestand zu sanieren.

Gernsbach investierte zuletzt zig Millionen für Kindergartenplätze

Sie bräuchte eine Mensa – und ist dafür zu klein. Also kommt man um einen Neubau (oder einen Umzug) nicht drumherum. Das verursacht deutlich höhere Kosten.

Selbiges lässt sich zur Bereitstellung von genügend Kindergartenplätzen sagen – ein Bereich, in dem Gernsbach zuletzt zig Millionen investiert hat und trotzdem noch nicht am Ziel ist (siehe Erweiterung des Kindergartens in Scheuern).

2023 wird im Ausgabenbereich ein Rekordjahr für die Papiermacherstadt, sofern der Gemeinderat nicht noch den Rotstift ansetzt.

Folgender Zeitplan ist bis zur Verabschiedung vorgesehen: Am 16. Januar endet die Frist zur Einreichung von Haushaltsanträgen, am 23. Januar findet die Beratung der Anträge der Fraktionen und Gruppierungen zum Haushalt 2023 statt, der am 6. Februar beschlossen werden soll.