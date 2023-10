Noch bis einschließlich Freitag auf dem Kornhausvorplatz in Gernsbach: Weine, Käse unter anderem mit Trüffeln, Olivenölen, selbst gemachter Pasta, Liköre einer breiten Palette an Wurstwaren direkt aus Italien.

An einer kulinarischen Reise durch Italien können Besucherinnen und Besucher der Altstadt von Gernsbach noch bis zum 6. Oktober teilnehmen. Auf dem Kornhausvorplatz bringen Händler und Erzeuger italienische Köstlichkeiten in die Region.

Meluccia und Francesco kommen aus der Ecke von Turin, wie sie selbst sagen. Für ihre sechs Stände und unter dem Motto „Feste italiane“ haben die Händlerinnen und Händler die kulinarische Vielfalt Italiens ausgesucht. Mit ihren unterschiedlichen Weinen, Käsen unter anderem mit Trüffeln, Olivenölen, selbst gemachter Pasta, Weine, Liköre einer breiten Palette an Wurstwaren, darunter auch Salami vom Wildschwein, sind sie in ganz Deutschland unterwegs.

Leckere Erinnerungen an den Urlaub

In den Auslagen befinden sich Käselaibe so groß wie Kinderfahrradreifen und Berge der unterschiedlichsten Olivensorten in grüner oder schwarzer Farbe. Fehlen dürfen auch nicht die typischen schwarzgebrannten Espresso-Bohnen. Für die hier lebenden Italiener ist die Angebotspalette Heimat. Für die einheimischen Käufer eine Erinnerung an den Urlaub.

Kurzfristige Anfrage der Marktbeschicker

Die Lebensmittel sind aus Regionen und Städten Italiens, die sich auf der Landkarte oft wie eine einzige Speise- oder Weinkarte lesen. Es sind Erzeugnisse direkt von Erzeugern in der Emilia-Romagna, Toscana, Piemont, Kalabrien oder Sizilien. In den zurückliegenden Wochen konnten die Händler die Feinschmecker in Bühl von deren Qualitäten überzeugen.

Für die Stadt kam die Anfrage für einen italienischen Markt kurzfristig, betonte die Leiterin der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Presse, Nicoletta Arand. Man habe deshalb die Chance genutzt, sie für eine Woche nach Gernsbach einzuladen. Der eine oder andere Altstadtbewohner zeigte sich jedenfalls schon begeistert von den Köstlichkeiten direkt vor der Haustür. Erste Einkäufer zog es bereits am Montag vor die Verkaufsstände in der Altstadt – voll des Lobes für das in Gernsbachs historischer Mitte zusätzlich gemachte Angebot.