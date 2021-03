Stadt Gernsbach will sich besser vor Jahrhunderthochwassern schützen

Die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Gernsbach rückt einen Schritt näher. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, will sie für den Schutz vor sogenannten hundertjährlichen Hochwassern eine Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium in Karlsruhe treffen. Voraussetzung ist die Zustimmung des Gemeinderats in der Sitzung am kommenden Montag, 22. März.

Die zwischen Land und Stadt abgestimmte Vereinbarung ist ein Riesenschritt. Julian Christ, Bürgermeister von Gernsbach

Die Vereinbarung soll ermöglichen, zügig mit den ersten Maßnahmen im Bereich der Bleichstraße, des Katz’schen Gartens und des Wörthgartens (besser bekannt als Pfleiderer-Areal) zu beginnen.