Jetzt doch: Latschigbad in Weisenbach öffnet seine Pforten

Jetzt also doch: Nachdem die Freibadsaison in Weisenbach wochenlang auf der Kippe stand, hat das Latschigbad am Donnerstag seine Pforten geöffnet. Der Badebetrieb lief somit rund zwei Wochen später an als ursprünglich geplant. Parallel dazu nahm auch der neue Kiosk-Pächter Thomas Erbrecht aus Karlsruhe seine Arbeit auf.

„Wir freuen uns riesig, dass alles doch noch geklappt hat“, sagt Klaus Burkhardt. Der Vorsitzende des Schwimmbadvereins Latschigbad Weisenbach weist aber darauf hin, dass die vergangenen Wochen nervenzehrend gewesen seien. „Es gab die ein oder andere schlaflose Nacht.“

Wochenlang war nicht klar, ob das Bad 2023 öffnen kann: Ursprünglich war der Saison-Start am 27. Mai geplant. Doch ungefähr eine Woche davor erhielt der Verein eine Absage der Stadtwerke Gernsbach, mit denen seit längerer Zeit eine Kooperation geplant war. Die hätte darin bestanden, dass sich Matthias Heinrich, Betriebsleiter der Gernsbacher Bäder, um die Wassertechnik und die Betriebsaufsicht im Latschigbad kümmert.

Schwimmbadverein kann den Badebetrieb nicht allein stemmen

Für diese Aufgaben braucht es eine ausgebildete Fachkraft. Weil der Schwimmbadverein aber keinen sogenannten Fachangestellten für Bäderbetriebe hat und daher den Betrieb nicht alleine stemmen kann, wurde die Kooperation mit den Stadtwerken Gernsbach vereinbart. Diese beendeten die Stadtwerke mit folgender Begründung: Es sei schwierig, das Bad bei den derzeitigen personellen Gegebenheiten im eigenen Betriebsablauf zu integrieren. Die Stadtwerke selbst hätten selbst auch nur zwei Mitarbeiter zur Verfügung, die entsprechend ausgebildet seien.

Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Klaus Burkhardt, Vorsitzender Schwimmbadverein Latschigbad

Die Begründung sei zwar nachvollziehbar, sagt Burkhardt. „Uns hat es aber vor allem getroffen, dass die Absage so kurz vor der geplanten Öffnung kam. Wir haben uns trotzdem nicht unterkriegen lassen.“ Über die sozialen Medien gingen die Mitglieder des Schwimmbadvereins auf die Suche nach einer entsprechenden Fachkraft.

Auf diesem Weg gelang es, eine geeignete Person zu finden. Den Namen nennt Burkhardt nicht, aber er berichtet, dass es sich um einen Mann aus dem Murgtal handle. „Er hat früher den Beruf erlernt, ihn aber seither nicht mehr aktiv ausgeübt.“ Seiner bisherigen Tätigkeit werde er weiterhin nachgehen – und die Aufgaben im Latschigbad zusätzlich übernehmen. Dafür sei er mehrmals wöchentlich, aber nicht jeden Tag im Bad. Seine Aufgabe bestehe unter anderem darin, die Wasserqualität zu überprüfen, erklärt Burkhardt.

Am Montag kam die Zusage der Fachkraft

Als am Montag die Zusage der Fachkraft kam, ging alles Schlag auf Schlag: Mitglieder des Vereins machten das Freibad fit für den Betrieb. Auf die Frage, wie viele Arbeitsstunden in den vergangenen Tagen geleistet wurden, antwortet Burkhardt: „Unendlich viele. Wir sind stolz darauf, das geschafft zu haben.“

Auch Thomas Erbrecht hatte in dieser Woche alle Hände voll zu tun, um den Kiosk im Freibad betriebsbereit zu bekommen. „Ich hatte gut zwei Tage Zeit. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag habe ich auch vor lauter Aufregung nur eine Stunde geschlafen“, sagt der gelernte Koch und lacht. Er sei sehr erleichtert, dass das Latschigbad nun doch öffnen konnte.

Es ist halt auch einfach sehr schön hier. Walburga Mayer, Stammgast im Latschigbad

Das Gleiche gilt auch für Roswitha Schaible aus Weisenbach. Sie besucht das Latschigbad am Freitag zusammen mit ihrem Enkel Lucas. „Im Sommer komme ich eigentlich jeden Tag hierher“, sagt sie. Dementsprechend traurig war sie, als die Freibadsaison zuletzt auf der Kippe stand. „Das hat mich sehr bedrückt“, betont Schaible. Auch Walburga Mayer aus Weisenbach-Neudorf freut sich, dass das Latschigbad geöffnet ist. Sie zählt ebenfalls zu den Stammgästen: „Es ist halt auch einfach sehr schön hier“, betont sie.

Weisenbacher Bürgermeister bezeichnet Badöffnung als „absoluten Segen“

Weisenbachs Bürgermeister Daniel Retsch (CDU) bezeichnet es derweil als „absoluten Segen, dass das Bad nach kurzer Verzögerung öffnen konnte“. Es sei für viele Weisenbacher über die Sommermonate das Begegnungszentrum schlechthin. „Allen Verantwortlichen des Vereins, die an der Eröffnung des Bades gearbeitet haben, gebührt die höchste Anerkennung für diese aufgebrachten ehrenamtlichen und sicherlich auch nervenaufreibenden Stunden zum Wohle der Allgemeinheit“, so Retsch. „In den vergangenen Wochen hat es nicht danach ausgesehen, dass das Latschigbad in Weisenbach in diesem Jahr öffnen wird.“

Wie es dann im nächsten Jahr aussehe, sei noch offen, gibt Klaus Burkhardt, Vorsitzender des Schwimmbadvereins, zu bedenken. Es müsse noch geklärt werden, ob die Fachkraft auch 2024 im Bad tätig sein werde oder eine Alternative in Betracht komme. „Wir arbeiten schon jetzt an einer Lösung.“