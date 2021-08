Kiosk am Gernsbacher Bahnhof könnte dem neuen Kreisel zum Opfer fallen

Der Kiosk am Gernsbacher Bahnhof muss laut Stadt höchstwahrscheinlich platt gemacht werden. Denn es steht im Weg, dort soll ein Kreisverkehr entstehen, Die Verwaltung arbeitet mit dem Pächter an einer Lösung.

Baupläne in Gernsbach

Die Zukunft des Kiosks am Gernsbacher Bahnhof ist ungewiss. Das Gebäude muss nach Angaben der Stadtverwaltung höchstwahrscheinlich entfernt werden. Denn der G.M. Kiosk Imbiss liegt laut dem aktuellen Bebauungsplan des Pfleiderer-Areals dort, wo künftig der Kreisverkehr vor dem Wörthgarten (besser bekannt als Pfleiderer-Areal) gebaut werden soll. In dem derzeitigen Plan ist zu sehen, dass die Kreisel-Ausfahrt in Richtung Bahnhofsgelände mit der jetzigen Fläche des Kiosks überlappt.

Doch noch ist nichts in Stein gemeißelt: Der Gernsbacher Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin weist auf BNN-Nachfrage darauf hin, dass es noch keinen finalen Plan für den Kreisel gebe. Daran werde aktuell noch gearbeitet.

Zimmerlin hat sich aber bereits vor Ort mit dem Pächter des Kiosks, Chantziaras Georgios, getroffen. „Wir wollen dem Pächter eine Perspektive bieten“, sagt der Stadtbaumeister. „Momentan suchen wir nach Lösungen.“ Unter anderem habe die Stadt Ersatzstandorte für den Kiosk im Blick, sagt Nicoletta Arand auf BNN-Nachfrage. Genauere Angaben, wo diese liegen, macht die Pressesprecherin der Stadt Gernsbach nicht. Bei den Ersatzstandorten müsse aber gegebenenfalls die Zustimmung Dritter eingeholt werden.