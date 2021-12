Kleinbus macht sich in Gernsbach an steiler Straße selbstständig

Ein Kleinbus hat sich am Samstagnachmittag in Gernsbach an einer steilen Straße selbstständig gemacht und einen hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei meldete, parkte der 22-jährige Fahrer den Wagen gegen 16.15 Uhr vor einem Haus in der Straße „Schwannweg“.

Dabei vergaß er offenbar, die Handbremse an der abschüssigen Straße anzuziehen und somit ein Wegrollen des Wagens zu verhindern. So setzte sich der Kleinbus in Bewegung und rollte unkontrolliert etwa 200 Meter talwärts die Straße hinab. Am Steilhang Schwannweg/Bergleweg blieb er schließlich stecken, wobei eine Buche aus dem Boden gerissen wurde.

Der stark beschädigte Wagen musste mithilfe eines Krans geborgen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 30.500 Euro.