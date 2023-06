Klettern ist in – aber auch gefährlich. Am Sonntagvormittag ist ein Kletterer beim Grafensprung abgestürzt. Ein Hubschrauber brachte ihn mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Sonntagvormittag am Schlossberg in Obertsrot im Einsatz. Ein Kletterer ist an der Wand am Grafensprung in die Tiefe gestürzt und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen.

Er lag auf dem Plateau unterhalb der in der hiesigen Szene beliebten Kletterwand. Dort wurde er per Seilwinde gerettet, die vom Hubschrauber Christoph 54 (Station Freiburg) kam. In einem zweiten Hubschrauber, Christoph 43 (Station Rheinmünster), kam der Notarzt ins Murgtal geflogen.

Abgestürzter Kletterer an schwer zugänglicher Stelle beim Grafensprung

Der Patient ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, informiert die Freiwillige Feuerwehr Gernsbach. Unter der Einsatzleitung von Kommandant Oliver Schmidt waren die Abteilungen Süd und Kernstadt im Einsatz. Außerdem kamen das SRHT-Team (Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen) sowie mehrere Ortsgruppen der Bergwacht nach Obertsrot.

Die schwer zugängliche Einsatzstelle muss über den Schlossberg erreicht werden, wo am Sonntag die Einsatzfahrzeuge abgestellt wurden. Als die Feuerwehrkameraden die Erstversorgung des Patienten sichergestellt hatten, entschied der Abteilungskommandant aufgrund der Kopfverletzung des Abgestürzten, Christoph 54 zu alarmieren, der die Möglichkeit der Windenrettung an Bord hat.

Alarm ging gegen 9.50 Uhr in der zentralen Leitstelle Rastatt ein, circa 11.45 Uhr war der Einsatz beendet, informiert die Feuerwehr Gernsbach im Gespräch mit dieser Redaktion. Über das Alter und die Herkunft des verletzten Kletterers konnten die Rettungskräfte keine Aussage tätigen.

Klettern am Grafensprung im Murgtal bis Schwierigkeitsgrad sieben

Die Kletterwand am Grafensprung ist eine Attraktion im Murgtal. Sie befindet sich unterhalb von Schloss Eberstein auf der linken Murgseite. Zwölf bis 15 Meter Höhe lassen sich an dem Felsen auf zehn verschiedenen Touren vom dritten bis zum siebten Schwierigkeitsgrad hochsteigen.

Beschrieben werden die Routen mit Namen wie „Biwakliesel“, „Graf Dickbauch“ oder „Am Tag vor Australien“. Auf Gernsbacher Gemarkung gibt es nur noch den Orgelfelsen bei Reichental, der für den Klettersport freigegeben ist.