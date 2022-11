Kollision in Gernsbach: 19-jähriger Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Autofahrer hatte am Montagabend beim Abbiegen in Gernsbach einen Motorradfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der 19-Jährige schwer verletzt.

Am Montag

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend in Gernsbach bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 57-jähriger Autofahrer gegen 17.40 Uhr die Schwarzwaldstraße in Richtung Bahnhof.

Aktuellen Informationen zufolge ließ der Mann zwei Autos passieren, um nach links in die Eisenlohrstraße abzubiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt lediglich auf dem Hinterrad fuhr. Bei der anschließenden Kollision wurde der 19-Jährige gegen ein Auto geschleudert.

Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann umgehend in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von knapp 8.000 Euro.