KSC-Torwart Marius Gersbeck und Willi Wildpark sind zu einem Besuch an den Salmenplatz in Gernsbach gekommen. Mit den Beiden sind damit echte Publikumslieblinge zum Adventstreff gekommen.

„KSC olé olé“: Ausgelassene Stimmung herrscht am Salmenplatz eigentlich immer, wenn das Team der Grillhütte zum Stelldichein bittet. Am Donnerstagnachmittag ist sie noch ein bisschen ausgelassener, als hier und da die Hymne des Zweitligisten aus Karlsruhe erklingt. Zum zweiten „KSC-Tag“ auf dem beliebten Adventstreff kommt mit Torhüter Marius Gersbeck ein echter Publikumsliebling nach Gernsbach.

„Ich mache so was wirklich gerne“, versichert der 27-jährige Profi, der seit drei Jahren beim KSC unter Vertrag steht. Für den guten Zweck fährt der dreifache Familienvater nach dem Training mit seinem zweieinhalbjährigen Sohn Matteo von Stutensee ins Murgtal, um dort einen schönen Abend zu verbringen, ein bisschen mit den Fans zu plaudern und ein paar Autogramme zu schreiben.

Doch der Anfang gestaltet sich etwas schwierig. Matteo sei normalerweise ein großer Fan von KSC-Maskottchen Willi Wildpark. Doch als dieser Gersbeck am Salmenplatz in Empfang nimmt, ist der Kleine zunächst alles andere als begeistert. Die Fans müssen sich also ein bisschen gedulden, bis sie den sympathischen Profi an der Grillhütte kennenlernen können.

Kein Problem, man ist dort einfach froh, dass überhaupt so prominenter Besuch kommt. Zudem ist für gute Gesellschaft in der Adventszeit auf dem Salmenplatz ohnehin immer bestens gesorgt. Auch einige Murgtal-Sternchen, der KSC-Fanclub für Menschen mit und ohne Behinderung, sind vor Ort. Und spätestens bei den frischen Kartoffelecken taut dann auch Matteo so richtig auf.

„KSC-Fee“ verkauft Tombola-Lose für Charity-Aktion

Derweil verkauft Rebecca Olinger als „KSC-Fee“ Tombola-Lose für einen Euro. Der Erlös geht an die Charity-Aktion „KSC tut gut“. Die 25 Preise, die der Zweitligist zur Verfügung gestellt hat, finden letztlich alle einen Gewinner. Vor allem auf das Trikot haben es die Kinder abgesehen, sie geben sich aber auch mit einem Duschgel, einem Sweatshirt oder dem KSC-Honig zufrieden. „Hauptsache nicht nur Nieten“, freuen sich die Kids und schwenken ihre KSC-Fahnen.

Unterdessen muss Willi Wildpark immer wieder für ein Foto posieren. Hinter dem Outfit steckt an diesem Nachmittag Christian Rössler, der den KSC-Tag zusammen mit Marco Weitz vom Grillhütten-Team organisiert hat. „Vor drei Jahren haben wir das schon mal gemacht und es kam sehr gut an“, sagt Rössler, ehe er zum nächsten Selfie – diesmal mit einer erwachsenen Dame – gebeten wird.

Um die KSC-Familie aus Gernsbach zusammenzubringen, hat Rössler auch Paulina Geiser gebeten, vorbei zu kommen. Die Tochter von Metzger Steffen Geiser, einem der Gründer der Grillhütte, kickt beim KSC in der B-Juniorinnen-Bundesliga. Als Torschützenkönigin in der Oberliga hat sie vergangene Saison maßgeblich dazu beigetragen, dass ihre Mannschaft jetzt in der höchsten Liga spielt.