Neuer Küchenchef auf Schloss Eberstein in Gernsbach

Der neue Küchenchef auf Schloss Eberstein hat bereits in einigen renommierten Restaurants gearbeitet. Er war unter anderem in der Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach.

Das Gourmetrestaurant auf Schloss Eberstein in Gernsbach hat einen neuen Küchenchef. „Edmund Schmidt ist seit dem 1. Juni in unserem Team“, sagt Inhaber und Sternekoch Bernd Werner auf Nachfrage dieser Redaktion.

Schmidt folgt auf den Küchenchef Andreas Laux. Der habe die Branche gewechselt und sei mittlerweile als Produktentwickler im Lebensmittelbereich bei Edeka tätig, berichtet Werner. „Wir freuen uns, Edmund Schmidt als Nachfolger hier zu haben. Das war ein echter Glücksgriff.“

Schmidt habe bereits zahlreiche Stationen durchlaufen und viel Erfahrung. Laut Branchendiensten im Internet begann er seine Karriere in Reber’s Pflug in Schwäbisch-Hall – ebenfalls einem Haus mit Michelinstern. Danach arbeitete er bei renommierten Restaurants wie der Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach oder auch dem Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen.

Zuletzt sei er wieder bei Reber’s Pflug tätig gewesen, sagt Werner. Bevor er „mit dem Wunsch nach einer neuen Herausforderung“ ins Murgtal gekommen ist.