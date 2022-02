Die 33. Gernsbacher Puppentheaterwoche findet vom 2. bis zum 9. April statt. Gründer Frieder Kräuter hat das Programm vorgestellt – und dabei unerwartet in einem Nebensatz eine Bombe platzen lassen.

Erst hat Frieder Kräuter routiniert wie immer Höhepunkte der Puppentheaterwoche wie „Cervantes – Ein Kampf gegen Windmühlen“ oder das Stück „Kasper in Teufels Küche“ angekündigt. Am Schluss der Online-Präsentation ließ der künstlerische Leiter des Festivals unerwartet die Bombe in einem Nebensatz explodieren: Die 33. Auflage sei für ihn „die letzte Puppentheaterwoche“.

Gründer Kräuter hat mit seinem zusammengestellten Programm seit 1989 mehr als 65.000 Figurentheater-Fans nach Gernsbach gelockt. Die Festivals 2020 und 2021 fielen jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer. Ob ihn die zwei Jahre ohne Vorstellung zermürbten, wollte der 69-Jährige nicht sagen. Er hoffe nur, „dass es weitergeht“.

Das sagte Bürgermeister Julian Christ (SPD) in der Pressekonferenz prompt zu: „Wir als Stadt werden die Puppentheaterwoche weiter unterstützen. Es gibt Gedanken zur Fortsetzung.“ Schließlich sei man „nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sehr froh, dass das Festival mit Kultcharakter wieder an den Start gehen kann“, hatte das Stadtoberhaupt vorher bereits betont und versprach Kräuter, er könne sich sicher sein, dass er in einem „größeren Rahmen“ gebührend verabschiedet werde.

Gespräche über die Nachfolge von Frieder Kräuter werden bereits geführt

Eine Zusage, die wie die 11.200 Euro von 18 regionalen Sponsoren, belegt, dass der künstlerische Leiter der Puppentheaterwoche nicht wie Don Quijote für sein Projekt seit 33 Jahren vergebens „gegen Windmühlen“ gekämpft hat. In „Teufels Küche“ bringt Kräuter sein mittlerweile erwachsenes Kind damit auch keineswegs. Gespräche über seine Nachfolge wurden offenbar bereits geführt. Der Puppenspieler-Guru des Murgtals sprach von „mehreren Optionen“.

Ob die mit demselben Herzblut und der derselben Passion die 34. Puppenspiele beginnen lassen? Ob Zufall oder nicht, so passend wie Kräuter kann niemand mehr am Palindrom-Tag 22.02.2022 die Zahl der Vorstellungen planen: Exakt 22 Mal bekommt das Publikum vom 2. bis 9. April „großes Theater auf kleiner Bühne“ zu sehen.

Den Auftakt am Samstag, 2. April, um 20 Uhr bestreitet das Hermannshoftheater mit „Faust“. Das erste Gastspiel der Wistedter sei ein „klassischer Beginn“, befand Kräuter mit Blick auf das Goethe-Stück. Bis zu 200 Erwachsene können es genießen, so die Corona-Verordnung den Planungen keinen Strich durch die Rechnung macht.

100 bis 130 Plätze sind bei Kindervorstellungen wie am 3. April vorgesehen, wenn das Hermannshoftheater mit „Die drei Schweinchen und der Wolf“ die kleinen Zuschauer entzücken will. Eventuell könne man „den Saalplan anpassen und die Kapazität um einige Plätze erhöhen“, hofft Melanie Mußler, Sachgebietsleiterin Kultur und Tourismus bei der Stadt.

Programm bei der 22. Gernsbacher Puppentheaterwoche

Probleme hatten sie und Kräuter nicht, das Programm zu füllen – im Gegenteil: Nach der erzwungenen zweijährigen Pause „freuen sich alle, wieder zu den Festivals kommen zu dürfen“, stellte der künstlerische Leiter fest. Gespannt ist er vor allem auf den Sonntagabend, 3. April, 19 Uhr, wenn die „aufwendige Fassung“ von „Das blaue Licht“ beginnt. Am Montagmorgen zeigt das Puppentheater Magdeburg Schülern das Werk der Gebrüder Grimm.

Über die Woche folgen das Familienstück „Nulli und Priesemut – Rolli Tom“ und „Cervantes – Ein Kampf gegen Windmühlen“ (beide am 5. April, erstgenannte Produktion des Tages um 15 Uhr, die zweite jeweils um 20 Uhr), „Jumbo und Winz“ und „Don Quijote“ (6. April), „Riesling und Zwerglinde“ und „Hermanns Schlacht (7. April) sowie „Lucie und Karl-Heinz“ und „Kasper in Teufels Küche“ (8. April).

Am Samstag, 9. April, 20 Uhr, beschließt das Theater Zitadelle aus Berlin die 33. Puppentheaterwoche und die Ära Frieder Kräuter mit der Kultreihe „Die Berliner Stadtmusikanten“. Das Quartett aus Kuh, Wolf, Katz und Spatz findet sich dabei nicht mit dem schlecht gelaunten Pflegepersonal im Altersheim ab, will noch einmal richtig auf die Pauke hauen und zieht als Stadtmusikanten los nach Berlin.