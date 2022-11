„Die Panik ist weg“

Kurzarbeit bei Glatfelter in Gernsbach nahe null: Wie geht es jetzt weiter?

Der größte Arbeitgeber in Gernsbach atmet durch: Seit 2021 ist die Belegschaft von Glatfelter immer wieder in Kurzarbeit. Jetzt bewegt sich dieses Instrument gegen Arbeitsplatzabbau am Standort nahe null.