Leicht bekleidete Französinnen und heiße Milch mit Honig: Familie Greiner trägt nach dem Krieg in ganz Gernsbach die BNN aus

„Meine Mutter war die erste Austrägerin der BNN in Gernsbach. Das war in den 1950er Jahren“, sagt Gisela Vlachakos, geborene Greiner. Mit der Zeit halfen ihr Mann und fünf ihrer elf Kinder. „Die anderen hatten keine Zeit, weil sie in die Lehre gingen“, erklärt Vlachakos. Und die jüngste Schwester durfte wegen ihres Alters nicht mit Austragen gehen. „Sie wollte das aber unbedingt. Als meine Mutter sie dann einmal mitgenommen hat, war sie richtig stolz.“

Wir hatten viele Extras, die andere Kinder nicht hatten. Gisela Vlachakos, ehemalige Zeitungsausträgerin

An Familie Pfeifle aus der Bergkopfstraße in Gernsbach erinnert sich die 77-Jährige noch sehr gut. „Mein jüngster Bruder hat von Frau Pfeifle im Winter immer eine heiße Milch mit Honig und ein Marmeladenbrot bekommen, wenn er die Badischen Neuesten Nachrichten vorbeigebracht hat.“