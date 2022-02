Teststrategie geändert

Lollitests in der Kindertagesstätte Rockertstrolche in Gernsbach-Hilpertsau wieder abgeschafft

Nur eine Woche, nachdem in der Kindertagesstätte Rockertstrolche in Gernsbach-Hilpertsau die Corona-Pool-Tests eingeführt worden sind, ist diese Strategie in der städtischen Einrichtung schon wieder Geschichte.