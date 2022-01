Warum Forbach und Gernsbach sich Luftkurorte nennen dürfen

Die Kriterien für Luftkurorte gibt der Deutsche Heilbäderverband vor. Sie müssen zum Beispiel saubere Luft und ein gutes Klima aufweisen. Viel Verkehr, Industrie und hohe Emissionen durchs Heizen schaden der Luftqualität. Auch Größe und Lage des Ortes und das Wetter spielen eine Rolle. In Luftkurorten darf es weder zu warm noch zu kalt sein. Die Temperaturen dürfen außerdem nicht zu stark schwanken. Außerdem gibt es Grenzwerte für Nebel und Sonnenschein: Es darf an maximal 15 Tagen im Jahr neblig sein. Mindestens 1500 Stunden im Jahr muss die Sonne scheinen. Aber Luft und Klima sind nicht alles. Auch die Zahl der Hotelbetten, Sportanlagen, Radwegen und öffentlichen Toiletten spielen bei der Entscheidung eine Rolle. Pluspunkte gibt es zum Beispiel für einen Kurpark– so wie in Gernsbach.