Rettungshubschrauber im Einsatz

Mann stürzt in Gernsbach-Obertsrot in die Tiefe und wird schwer verletzt

Ein 54-Jähriger hat am Dienstagmorgen einen Arbeitsunfall in Gernsbach erlitten. Der Mann ist wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.