Massive Schmierereien im Murgtal: Bürger sind fassungslos

Was sich am Wochenende in Obertsrot und Hilpertsau abgespielt hat, macht die Bewohner der beiden Ortsteile fassungslos.

Ein 23-jähriger Obdachloser hat in der Nacht von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, mindestens 13 Autos, mehrere Hausfassaden sowie öffentliche Gebäude mit Farbe besprüht und so einen Schaden von annähernd 60.000 Euro verursacht. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte der Mann ermittelt werden.

Er räumte nach erfolgter Belehrung die Taten ein, heißt es im Polizeibericht von Montagnachmittag: Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

In diesem Ausmaß hat es hier so etwas absolut noch nie gegeben. Walter Schmeiser, Ortsvorsteher

Seine Hinterlassenschaften sind teils dermaßen niederträchtig, dass die Wortwahl hier weder schriftlich noch in Bildern wiedergegeben wird. Die Polizei hatte nach mehreren Anzeigen die Ermittlungen aufgenommen.

Auch Pfarrhaus in Obertsrot wurde beschmiert

Betroffen von dem nächtlichen Streifzug, der sich vor allem in der Obertsroter Straße (Obertsrot), in der Garten- und der Bahnhofstraße (Hilpertsau) in erschütternder Weise zeigt, sind private, kommunale und kirchliche Gebäude sowie mehrere Fahrzeuge.

„In diesem Ausmaß hat es hier so etwas absolut noch nie gegeben“, zeigt sich Ortsvorsteher Walter Schmeiser (Freie Wähler) geschockt: „Es ist unglaublich, was da abgelaufen ist!“

Respekt vor dem Eigentum anderer scheint bei dem Übeltäter ein Fremdwort zu sein. Nicht einmal vor dem Pfarrhaus in Obertsrot oder vor der Einsegnungshalle des Friedhofs in Hilpertsau schreckte er zurück.

„Das lässt einen fassungslos zurück“, blickt der Ortsvorsteher auf die Geschehnisse. Er ist am Sonntagvormittag darüber in Kenntnis gesetzt worden und hat umgehend Kontakt mit der Polizei aufgenommen.

Dort war der Vorfall bereits aktenkundig. Auch die Stadt Gernsbach hat Anzeige erstattet. Sie ist durch den verunstalteten (erst kürzlich sanierten) Kindergarten Rockertstrolche, die Schulturnhalle und den Friedhof in Hilpertsau sowie die Ebersteinhalle in Obertsrot betroffen.

Ein Baufahrzeug der Firma Reif hat es ebenso erwischt wie mehrere Privat-Pkw, Garagen, Mauern, Wände, Fenster, eine Bushaltestelle, einen Verteilerkasten und zwei Ziersteine.

Kosten für Schmierereien muss jeder tragen

Die Stadt Gernsbach beziffert den Schaden, den der 23-Jährige an den öffentlichen Gebäuden hinterlassen hat, auf fast 12.000 Euro. Er summiert sich aus Farbschmierereien, einem eingeschlagenen Fenster und Verunreinigungen an der öffentlichen Herrentoilette beim Friedhof Hilpertsau und einem Schild am Parkplatz, an der Ebersteinhalle, der Kita Rockertstrolche, der Turnhalle Hilpertsau und Sandsteinfiguren am Brunnen der Ebersteinhalle Obertsrot.

Einige Malerarbeiten zur Schadensregulierung müsse man extern vergeben, zudem müsse ein Fenster für die Kita in Hilpertsau bestellt und eingebaut werden, informierte die Pressestelle nach der ersten Schadensaufnahme durch das Bauamt.

Die „kleineren“ Farbschmierereien an den Fenstern, Rahmen und Schildern haben die Hausmeister bereits am Montag mit Graffiti-Entferner reinigen können.

„Es ist unbegreiflich, wie sinnlos immer wieder öffentliche Gebäude beschädigt werden. Die Kosten dafür muss letztendlich jeder von uns tragen“, betont Hauptamtsleiter Thomas Lachnicht.