Mehrere schwere Motorradunfälle in Mittelbaden

Mehrere schwere Motorradunfälle meldete das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntag. Ein Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Auf der B462 bei Gernsbach wurde der Fahrer eines dreirädrigen Motorrades bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 55-Jährige zwischen Langenbrand und Weisenbach in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Schwere Verletzungen erlitt der Fahrer einer Ducati am Sonntagnachmittag auf der B500 zwischen Mummelsee und der Abzweigung Breitenbrunnen. Nach Polizeiangaben hatte er in einer Rechtskurve die Fußraste den Asphalt berührt, worauf das Motorrad nach links quer über die Straße rutschte. Während die Ducati an der Leitplanke zurückgewiesen wurde, flog der 29-jährige Fahrer über diese drüber und 30 Meter die Böschung hinunter.

Bergwacht musste Motorradfahrer per Seil retten

Eine entgegenkommende 48-jährige Fahrerin einer Suzuki aus dem Raum Waiblingen konnte demnach der Ducati nicht mehr ausweichen, prallte mit ihr zusammen und stürzte ebenfalls.

Der Ducati-Fahrer musste von der Bergwacht mit einer Seilrettung gerettet werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Karlsruhe geflogen. Die Suzuki-Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen transportiert.