Mehrere Verstöße von Rollerfahrern bei Polizeikontrollen in Gernsbach

Zwei Rollerfahrer in Gernsbach sind in der vergangenen Woche vor einer Polizeikontrolle geflohen und haben dabei ihre Fahrzeuge zurückgelassen. Einen der beiden konnte die Polizei bei der Flucht einholen, nach dem zweiten laufen nach wie vor Ermittlungen.

Zwei Rollerfahrer aus Gernsbach erwartet unangenehme Post. Laut Polizeiangaben fiel einer der beiden am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Scheffelstraße auf, da er beim Erkennen der Beamten flüchtete. Im Bereich des Ostpreußenweges ließ der Fahrer seinen Roller stehen und lief zu Fuß weiter. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen und stellen. Da sein Fahrzeug technisch verändert war stellten die Polizisten das Zweirad sicher. Den Fahrer und Halter erwarten nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Am Donnerstagabend wollte eine Streife gegen 20:45 Uhr einen Zweiradfahrer in der Straße Am Bachgarten kontrollieren. Dieser hielt an und flüchtete ohne das Fahrzeug zu Fuß. Augenscheinlich waren die Bremsen nicht in Ordnung und ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht. Die Ermittlungen nach dem Fahrer halten an. Auch ihn erwartet unangenehme Post.