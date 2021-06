Messingrohre aus Brunnen gestohlen: Polizei in Gernsbach sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte Messingrohre aus insgesamt drei Brunnen in der Gernsbacher Altstadt entwendet haben, ermitteln Beamte des Polizeipostens und sind auf der Suche nach Zeugen. Laut Pressemitteilung der Beamten sollen sich die Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag an den Brunnen an der Hofstätte, am Marktplatz und am Metzgerplatz zu schaffen gemacht haben.

Der so entstandene Diebstahlschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Weiterhin fehlen mehrere Goldfische aus dem Marktplatzbrunnen. Personen, die etwas verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 24) 36 63 bei der Polizei zu melden.